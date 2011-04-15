Рубль лавирует в потоках санкционной риторики

После двух дней фиксации прибыли на возвращении санкционной тематики, российский рынок перешел к росту в пятницу, последовав примеру западных площадок. Ралли рисковых активов продолжилось на волне оптимизма в отношении торговых переговоров США и Китая, а дополнительную поддержку нашим активам оказал рост цен на нефть к новым трехмесячным вершинам. Так, по итогам сессии индекс МосБиржи набрал 1,2%, а РТС – почти 2%. При этом рубль подорожал к доллару и евро в пределах 0,4%.

За минувшую неделю курс рубля к доллару снизился на 1,5%. Учитывая агрессивную санкционную риторику, падение выглядит довольно скромным. Отчасти негатив был компенсирован подъемом нефтяных цен на 6,5% за неделю.

Несмотря на позитивные настроения на рынке черного золота и в сегменте рисковых активов в целом, «россиянину» вряд ли удастся вернуться к устойчивому росту в ближайшие дни, хотя эти факторы вкупе с начавшимся в стране налоговым периодом способны смягчить падение на фоне действий Запада. Страны ЕС согласовали введение новых санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, которые могут быть озвучены уже сегодня, в рамках заседания глав МИД ЕС. По некоторым данным, в список попадут восемь физлиц.

Если говорить конкретно об этих санкциях, то они окажут, скорее, моральное давление на рынок РФ, который гораздо больше волнует законопроект, предполагающий введение ограничений для банковского сектора нашей страны. Впрочем, и здесь у инвесторов может появиться надежда: стало известно, что американские сенаторы предложили новый вариант законопроекта об очередных антироссийских санкциях, который предполагает смягчение ограничений в отношении нескольких кредиторов.

На фоне всех этих слухов и спекуляций понижательные риски для рубля сохраняются, но пока серьезной угрозы обвала нет. К тому же спрос на доллар демонстрирует признаки угасания на рынке форекс, что также может сыграть на руку нашей валюте, которой теперь придется снова лавировать в потоках санкционной риторики.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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