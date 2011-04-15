В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики цен. Благоприятная динамика мировых цен на нефть оказала поддержку котировкам акций Лукойла (LKOH, +1.1%) и Роснефти (ROSN, +0.4%), в то время как акции МТС (MTSS) подешевели на 2.5%, Сбербанка (SBER) – на 1.8%, Газпрома (GAZP) – на 1.6%. Внешний фон в течение дня оставался сравнительно благоприятным, но активность инвесторов была низкой отчасти из-за санкционных рисков, отчасти – из-за выходного в США (День президентов).

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, наблюдались разнонаправленные изменения цен. Обыкновенные акции группы ГАЗ (GAZA) подорожали на 7.2%, ОГК-2 (OGKB) – на 6.0%, ОПИН (OPIN) – на 5.1%. Тем временем Томская распределительная компания (TORS) подешевела на 9.3%, Северо-Западное морское пароходство (SZPR) – на 6.0%, Электроцинк (ELTZ) – на 5.6%.

В США торги в понедельник не проводились по случаю Дня президентов, сегодня фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые закрылись разнонаправлено, по азиатским также пока не сложилось единой динамики движения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС, однако данные технического анализа оставляют в силе возможность возобновления коррекции вниз после ложного пробоя вверх уровня 1200 пунктов. Внимание участников рынка на мировых фондовых площадках в ближайшие дни, по всей вероятности, будет сосредоточено на переговорах между США и КНР по вопросам торговли – сторонам необходимо придти к соглашению до 1 марта (либо перенести срок вступления в силу новых пошлин). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация немногим выше уровня 66.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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