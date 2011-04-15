Нефть проследует вверх со всеми остановками

Нефтяные котировки на подъёме в последние дни из-за нескольких факторов. Прежде всего – проявляются результаты соглашения стран ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн барр. в день. ОПЕК отчиталась о сильном уменьшении производства в январе, одно из проявлений этого – снижение запасов в США. Кроме того, рынок питается надеждами на ослабление торговой войны между США и Китаем в результате идущих сейчас переговоров между ними. Это стимулировало бы производство и спрос на ресурсы в обеих странах и в целом в мире. На рынок накладывает отпечаток и снижение поставок из Венесуэлы в результате санкций США против неё.

Сейчас в целом цена на Brent, преодолев на прошлой неделе вверх важнейший технический и психологический уровень $64, стремится к рубежам $68-69. Однако пока , после рывка за $66, произошла приостановка движения, естественная для рынка. Более того, и некоторая коррекция вниз выглядела бы вполне естественной.

Поэтому на 19 февраля наиболее вероятно нахождение котировок Brent в текущем небольшом диапазоне $65,0- 66,9.







Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий)











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