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20.02.2019

В фокусе – отчетность НОВАТЭКа

Во вторник на фондовом рынке преобладала негативная динамика. Лидерами роста без новостей стали акции Распадской (+2,06%). Лидерами падения стали бумаги US RusAl (-2,44%). Пара USD/RUB опустилась ниже 66,00 на фоне боковой динамики нефти.
АФК «Система» (-0,53%) объявила о крупных сделках. Холдинг продал за 15,2 млрд руб. 51% акций своего девелопера «Лидер-Инвест» с объемом заказов около 66 млрд руб. и годовой выручкой около 9 млрд руб. застройщику «Эталон» (с 70 млрд руб. годовой выручки), и взамен купил 25% акций последнего за $226,6 млн (14,9 млрд руб.). Фактически, компания не увеличит долговую нагрузку. Вопросы вызывает 30% премия к стоимости акций «Эталона». Большую премию за пакет обычно предлагают при намерении выкупить свыше 30% акций, чтобы сделать предложение миноритарным акционерам. Долг «Системы» свыше 220 млрд руб., а поступление денежных средств – около 14 млрд руб. за 9 мес. 2018 года, сейчас холдинг не может позволить себе крупные покупки за деньги. Высокая доходность инвестиции «Системы» возможна только в случае, если «Эталон» будет платить не менее $0,3 на акцию в долгосрочной перспективе, а это не гарантируется. На мой взгляд, реакция инвесторов, скорее всего, будет негативной.
НОВАТЭК (+1,92%) отчитается по МСФО. Ожидается, что выручка достигла 815 млрд руб., EBITDA 274 млрд, а прибыль – 177 млрд. Финансовые прогнозы, на мой взгляд, в целом, отыграны. Бумаги могут пойти в рост в случае, если отчетность превзойдет ожидания, но потолком в 1-м квартале видится уровень 1200 руб. за акцию.
Сегодня ожидается положительная динамика. Коррекция сменится ростом. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2460-2490 п., по паре USD/RUB: 65,50-66,60. Сегодня возможен большой спрос на аукционе ОФЗ на фоне большой ликвидности у банков и укрепления рубля.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»


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