На рынке - разнонаправленные изменения цен

Во вторник индекс РТС находился в фазе консолидации – трейдеры не проявляли высокой активности на рынках в целом, ожидая новостей по итогам торговых переговоров между США и КНР, а также стенограммы заседания комитета по открытым рынкам ФРС, которая будет опубликована сегодня вечером. В преддверии публикации отчетности по международным стандартам за четвертый квартал прошедшего года подорожал Новатэк (NVTK, +1.9%) – инвесторы ожидают сильной динамики выручки за счет ускоренной реализации СПГ-проектов (отчетность ожидается сегодня). Акции Транснефти (TRNFP) подорожали на 1.4%, Норникеля (GMKN) – на 1.0%. Тем временем обыкновенные акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 2.2%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.6%, Газпрома (GAZP) – на 1.5%.

Во втором эшелоне, как и в секторе голубых фишек, наблюдались разнонаправленные изменения цен. Электроцинк (ELTZ) вырос на 17.4%, Ярославнефтеоргсинтез (JNOS) – на 12.1%, Лензолото (LNZL) – на 4.4%. Тем временем Варьеганнефтегаз (VJGZ) подешевел на 8.2%, ДВМП (FESH) – на 6.7%, Камаз (KMAZ) – на 3.5%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.2%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись преимущественно в минусе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

Сегодня вероятно продолжение консолидации по индексу РТС на фоне снижения активности покупателей на рынках акций в целом перед публикацией стенограммы январского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (22:00 мск). Кроме того, сохраняется неопределенность в отношении формата договоренности между США и КНР по торговым вопросам (текущий раунд переговоров, как ожидается, продлится до пятницы включительно). Из корпоративных события повлиять на ход торгов может финансовая отчетность Новатэка (NVTK). На валютном рынке в начале торов может сохранятся тенденция к снижению по паре доллар-рубль на фоне коррекции вниз по индексу доллара (DXY).







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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