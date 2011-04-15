Глобальные рынки пока продолжают тенденцию к умеренному росту

Тема торговых переговоров между США и Китаем остается на повестке дня (очередной раунд переговоров стартовал на этой неделе в Вашингтоне), и пока стороны продолжают публично оценивать их как весьма продуктивные – вчера агентство Reuters сообщило, что Д.Трамп не собирается настаивать на строгом дедлайне по заключению сделки (ранее как конечная точка воспринималось 1 марта), поскольку «переговоры в последнее время шли хорошо». В то же время отметим, что фактически участники рынка не получили за последнее время практически никакой конкретной информации, на какие компромиссы готовы пойти стороны, особенно, в вопросе защиты интеллектуальной собственности.

Вторая тема последних дней – продолжающееся смягчение риторики Федрезерва. Вчера в интервью Reuters глава ФРБ Нью-Йорка Дж.Уильямс заявил, что его устраивает текущий уровень ставок, и, что он не видит необходимости повышать их при текущих прогнозах по динамике темпов роста экономики и инфляции. Добавив сюда недавние комментарии еще одного представителя регулятора Л.Брейнард о том, что «процесс нормализации баланса, вероятно, должен завершиться позднее в этом году», и получим картину, согласно которой регулятор явно не собирается в текущих условиях переходить от политики близкой к нейтральной к политике сдерживающей, и новые повышения ставки регулятором в ближайшие месяцы возможны, вероятно, только в условиях опережающей динамики макропоказателей по сравнению с текущими прогнозами.

В целом умеренный оптимизм на глобальных рынках пока сохраняется – американские фондовые индексы прибавили за вчерашний день в рамках 0,2%, а индекс S&P 500 достигал отметки в 2780 пунктов (максимумы с первых чисел декабря). Из событий сегодняшнего дня на рынках выделяется публикация протоколов с последнего заседания Федрезерва, и, помимо этого, инвесторы продолжат следить за ходом дискуссии в торговых переговорах США-Китай.

Российский фондовый рынок пока продолжает оставаться под умеренным давлением, и в ходе вчерашнего дня индекс Мосбиржи потерял еще около 0,6%. При текущем новостном фоне явных драйверов для продолжения снижения индекса на текущий момент мы, скорее, не наблюдаем, и в базовом сценарии сегодня ожидаем возвращения индекса в середину диапазона 2450-2500 пунктов.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"

























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