Рынок нефти: консолидация с медвежьим уклоном

Достигнув пика на подходе к уровню 67 в начале недели, Brent перешла в режим консолидации и теперь демонстрирует первые сигналы коррекции. Сказываются как перекупленность, так и отраслевые факторы, препятствующие продолжению покупок. На утренних торгах в среду баррель умеренно дешевеет, удерживаясь над уровнем 66 и 100-дневной скользящей средней.

Игрокам не понравилась новость о том, что Иран увеличил экспорт нефти несмотря на американские санкции. В этом месяце поставки черного золота из страны выросли до 1,3 млн баррелей в сутки с 1,1 млн в январе. Кроме того, доходы Тегерана от экспорта нефти увеличились почти на 50% в сравнении с прошлым годом, что произошло на фоне роста цен.

С другой стороны, падение Brent сдерживает ослабление опасений по поводу переизбытка предложения на мировом рынке. Этому способствует прежде всего сокращение добычи ОПЕК+. Есть и еще один потенциальный фактор поддержки, который пока игнорируется рынком – добыча в Нигерии находится под угрозой на фоне роста напряженности в преддверии президентских выборов.

На данном этапе потенциал возобновления ралли от текущих уровней выглядит ограниченным. Но и угроза более существенной просадки тоже невелика. В случае утраты вышеупомянутой 100-дневной скользящей средней, которая проходит чуть ниже уровня 66, понижательные риски немного усилятся.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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