Ждем отскока рынка акций

Индекс Московской биржи вчера близко подошел к опасной черте 2450 пунктов, где проходит условная граница восходящего тренда. Однако попыток пробития, и даже тестирования этой отметки не было.

Под занавес торгов начались покупки акций, а после закрытия фондовой сессии неплохо выросли фьючерсы на «голубые фишки», а также рубль. Чем были вызваны покупки – объяснить очень сложно. Не сказать, чтобы сильно торговалась Америка. Не было и особых новостей. Возможно, на рынок просто пришли новые деньги нерезидентов.

Таким образом, сегодня рынок акций откроется ростом, несмотря на снижающиеся на 0,1% американские фьючерсы и невнятное закрытие фондовых площадок США вчера. Конкретных рекомендаций по бумагам на утро давать не будем: рынок чувствует себя неуверенно, ярко выраженного тренда нет и вектор движения котировок может меняться без наличия особых причин.

Рубль вчера вечером вышел из боковика, ушел под отметку 66 и закрылся в районе 65,8 руб за доллар. Таким образом, российская валюта практически полностью отыграла падение на рисках новых санкций. То, что этого до сих пор не сделал Индекс Мосбиржи, говорит лишь о том, что рынку акций просто нужна была коррекция и санкционная тема выступила лишь поводом для этого.

За ночь никаких изменений с рублем на форексе не произошло. Возможно, сегодня рубль попытается приблизится к отметке 65,5, однако чтобы пробить диапазон 65-65,5 руб за доллар нужны очень сильные драйверы, ведь все такие попытки за последние 5 месяцев заканчивались разворотом.

Два дня в узком коридоре 66-66,7 доллара за баррель стоит нефть. Таким образом, техническая перекупленность после предыдущего роста вроде бы снята, и «черное золото» вполне может возобновить реализацию фигуры «перевернутая голова-плечи» с целью 70 долларов за баррель. Однако техника не исключает и тестирования «плеча» на отметке 64 доллара, но этот вариант пока менее вероятен.

Тем, кто успел купить золото, стоит приготовится фиксировать прибыль. Начинать это рекомендуем в районе 1350 долларов, поскольку дальше располагается очень сильное сопротивление 1360 долларов за унцию, которое котировки металла не могут пробить вверх с 2013 г.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер



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