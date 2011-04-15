Отчетность придаст позитивный импульс акциям Газпромнефти

Рынок продемонстрировал отскок. Лидерами роста стали акции ГМК Норникеля (+3,26%). Они растут на фоне позитивной динамики цен на драгметаллы и в преддверии отчетности, намеченной на 26 февраля. Лидерами падения стали бумаги ФСК ЕЭС (-1,25%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.

Газпромнефть (-0,28%) отчитается по МСФО. Ожидается, что выручка достигла 2,5 трлн руб., EBITDA – 630 млрд., а прибыль – 377 млрд. За 4 месяца акции Газпромнефти потеряли 15%. Я не ожидаю скорого восстановления котировок, хотя позитивный импульс отчетность придаст. Компания уже выплатила в прошлом году 22 руб. на акцию, это большая часть годового дивиденда. На мой взгляд, остаток дивиденда не превысит 13 руб. на акцию.

Ожидаю положительную динамику. Нефть будет тянуть наверх рубль и сырьевой сектор. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2490-2520 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»













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