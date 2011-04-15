На внутреннем валютном рынке вчера отсутствовала явно выраженная тенденция - пара доллар/рубль консолидировалась в диапазоне 65,50-65,90 руб/долл. Смешанную динамику также продемонстрировала и основная группа валют развивающихся стран. Публикация протоколов с последнего заседания Федрезерва не добавила новых идей на валютный рынок, подтвердив тенденцию к серьезному смягчению позиции регулятора. Ключевыми тезисами протоколов мы считаем следующие фразы: «Почти все руководители хотели объявить о плане завершения сокращения баланса позже в этом году» и «Несколько руководителей считают, что повышения ставок в этом году будут необходимы лишь в случае, если инфляция будет укрепляться сильнее ожиданий». В целом публикация протоколов какого-либо большого отражения на валютном рынке не нашла (смягчение позиции ФРС во многом было осознано после выступления в последние несколько недель ее отдельных представителей). Из событий сегодняшнего дня на FX отметим публикацию предварительных индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ЕС и США (попытка слома негативной тенденции по европейским показателям может поддержать евро, однако при сохранении негативного тренда давление на единую европейскую валюты может вернуться).

Из внутренних историй отметим приближающийся пик налоговых выплат – 25 февраля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 28 февраля – налог на прибыль. Общий объем выплат в этот период мы оцениваем в 890 млрд руб. (меньшая сумма по сравнению с предыдущими месяцами). Влияние данного фактора на курс рубля, на наш взгляд, весьма локально.

Фундаментально потенциал для укрепления рубля пока еще сохраняется. Согласно нашей модели, российский рубль по-прежнему локально недооценен, и укрепление цен на нефть в последние дни (цены на нефть марки Brent превысили отметку в 67 долл/барр.) только подтверждает наличие потенциала для укрепление рубля. При прочих равных (при отсутствии негатива в отношении всей группы валют развивающихся стран и роста санкционных рисков) на фоне сезонно сильного счета текущих операций до конца квартала рубль может компенсировать недооценку.

Пара доллар/рубль вернулась в диапазон 65,50-66 руб/долл., и это примерно те уровни, которые наблюдались до роста санкционных рисков в начале прошлой недели. В краткосрочной перспективе ожидаем консолидации пары вблизи текущих уровней.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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