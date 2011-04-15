Трамп вдохновил рынки на рост

Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте, следуя за общими тенденциями на мировых рынках, которые также демонстрировали положительную динамику. Причиной этого было сообщение о том, что Д. Трамп может продлить торговое перемирие между США и Китаем, даже если не будет заключено новое торговое соглашение между странами до 1 марта этого года.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+1,09%), финансового (+0,91%) и

нефтегазового (+0,88%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,19% и закрылся на отметке 2487.82 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,77% и остановился на уровне 1194.40 пункта на фоне повышения курса рубля к американскому доллару и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ двигались разнонаправленно на волне ожидания данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США за прошлую неделю, а также новостей по переговором между США и Китаем. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,18%, до 66,23 доллара за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,23%, до 56,58 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снова вырос на фоне фактора налогового периода, общих позитивных новостей на мировых рынках и отсутствия негатива по новым американским санкциям в отношении России. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов “завтра” к завершению торговой сессии упала на 0,28%, до 65,58 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов “завтра” снизилась на 0,21%, до 74,42 рубля за один евро.

Ожидаем локального роста рубля до окончания налогового периода, если на рынок не поступят негативные новости в отношении новых американских санкций.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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