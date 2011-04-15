Динамику рынка акций определят нерезиденты

По итогам вчерашнего дня российский рынок акций вырос на 1,2%. Причем сильно прибавили «Норильский Никель» (+3,3%) и Сбербанк (+2,4%), которые традиционно пользуются повышенным интересом нерезидентов.

Внешний фон вчера весь день был нейтральным и причин для роста рублевых акций особо не было. Возможно, покупки были спровоцированы очередной волной притока зарубежных денег. Похоже, что нерезиденты стали потихоньку забывать про санкционные риск и негатив в виде «дела Baring Vostok».

Опубликованные вчера протоколы ФРС немного разочаровали «быков». В целом контекст протоколов выражал мнение, что ситуация с повышением ставок в данные момент не определена, но было отмечено, что со времен предыдущего, декабрьского, заседания перспективы повышения ставок стали более неопределенными. В том числе, пока непонятно влияние шатдауна на экономику.

Публикация документа привела к росту волатильности, но принципиальных изменений в ход торгов не внесла, также как и не придала импульс дальнейшему движению рынков. Но все-таки американский рынок сумел закрыться в плюсе, хоть и неуверенном.

Динамику сегодняшних торгов прогнозировать трудно. С одной стороны, впереди у Индекса Мосбиржи тяжелая отметки 2500 пунктов. С другой стороны, а что, собственно, мешает продолжению вчерашних покупок? Однако без притока новых денег из-за рубежа рублевый индикатор рынка вряд ли сможет пройти сопротивление. При этом практически невозможно на сей момент спрогнозировать, будут ли нерезиденты сегодня инвестировать в рублевые акции или нет.

Поэтому сегодня лучшей тактикой будет спекулятивная – с выставлением и подтягиванием коротких «стопов».

Рубль к полуночи вплотную подошел к отметке 65,5, которую он пытался безуспешно пройти с октября прошлого года. Пока мы не видим причин, способных помочь рублю закрепиться ниже этой злополучной отметки. Приближение налогового периода вряд ли станет этим драйвером.

Шестую сессию подряд нефть закрылась ростом. Мы сохраняем среднесрочный прогноз движения котировок в район 70 долларов за баррель, однако после столь длительного роста небольшой откат и фиксация прибыли не вызовет удивления.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





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