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22.02.2019

Стоимость нефти бьет рекорды роста

Стоимость нефти бьет рекорды роста: За прошедшую неделю цены на нефть марки Brent выросли практически на 6% и достигли 67 /барр. Рост цен обусловлен влиянием венесуэльского фактора, отчетом ОПЕК о сокращении добычи и, в целом, риском существенного снижения мирового предложения нефти.

Кроме того, согласно опубликованным API данным по запасам нефти в США, они выросли всего на 1,26 млн барр. за прошедшую неделю, что ниже прогноза роста на 3,0 млн барр. Сегодня ожидается публикация данных по запасам нефти от Минэнерго США.


Главный экономист, руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталья Орлова.

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