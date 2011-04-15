Рубль остается на крепких позициях

В пятницу рубль продолжил укрепляться, отправив доллар к минимумам начала февраля в районе 65,25 руб. По итогам сессии наша валюта прибавила в среднем по 0,2% к обеим иностранным валютам благодаря сочетанию ряда факторов.



Во-первых, как рисковый актив рубль получает поддержку со стороны переговоров США и Китая. К слову, на минувших выходных Трамп рапортовал о прогрессе в отношениях двух стран, а также отодвинул крайний срок достижения договоренностей, по достижению которого в силу должны вступить новые пошлины. Эти новости должны поддержать интерес к риску в ближайшей перспективе и помочь рублю как минимум удержаться на плаву.



Также свою лепту вносит налоговый период в РФ, который скоро подходит к концу, но еще оказывает поддержку российской валюте за счет активности экспортеров. Еще один немаловажный позитивный фактор для рубля – высокие цены на нефть, которые торгуются на новых трехмесячных максимумах. С утра в понедельник котировки корректируются, но предпосылок для развития медвежьего импульса на данный момент не наблюдается.



Учитывая также угасание спроса на доллар на форексе, можно предположить, что рубль останется на крепких позициях, если, конечно, в ближайшие дни на рынки не вернется тема санкций. Ключевым уровнем поддержки для пары доллар/рубль остается уровень 65 руб.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями АУФИ







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.