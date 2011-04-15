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25.02.2019

Рынок акций попробует на прочность отметку 2500

Внешний фон перед открытием российского рынка складывается позитивный. После закрытия российского рынка акций американские индексы еще немного прибавили, а сегодня с утра фьючерсы на них растут в пределах 0,3%.

Поводом для оптимизма стало решение президента Трампа отложить запланированное на 1 марта повышение ввозных тарифов на китайские товары в связи со значительным прогрессом в торговых переговорах. Все идет к тому, что основная интрига последних месяцев – торговое соглашение между США и КНР, разрешится позитивным образом и соглашение все-таки будет подписано. Однако после заключения договора очень велика вероятность коррекции «на факте».

С начала года основным драйвером роста российского рынка стал приток денег нерезидентов – именно этот фактор определяет динамику рынка в конкретные дни. Вот только предвидеть периоды, когда иностранцы активно скупают российские акции, совершенно невозможно. Поэтому и итоги сегодняшнего дня будут зависеть от активности нерезидентов.

Впрочем, в любом случае мы не ждем сильного роста и даже уход Индекса Мосбиржи выше 2500 не станет основанием для среднесрочных покупок – над этой отметкой еще надо закрепиться.
Над поддержкой 204 руб закрылся в пятницу Сбербанк и теперь ему открыта дорога в район 216 руб, но динамика этой бумаги сильнее всего зависит от западных денег.

Нефть пока не реагирует на решение Трампа по Китаю и торгуется в районе 67 долларов за баррель. Судя по характеру торгов, силы нефтяных «быков» иссякают и коррекция вполне вероятна.
Рубль к полуночи пятницы вырос чуть более чем на 0,4% и нацелился на тестирование отметки 65 руб за доллар. Несмотря на налоговый период и внешний позитив, для закрепления российской валюты ниже этого уровня нужны более веские факторы. Пара доллар-рубль может попробовать проколоть отметку 65, но скорее всего после этого последует разворот.


Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер


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