Рынок акций попробует на прочность отметку 2500

Внешний фон перед открытием российского рынка складывается позитивный. После закрытия российского рынка акций американские индексы еще немного прибавили, а сегодня с утра фьючерсы на них растут в пределах 0,3%.



Поводом для оптимизма стало решение президента Трампа отложить запланированное на 1 марта повышение ввозных тарифов на китайские товары в связи со значительным прогрессом в торговых переговорах. Все идет к тому, что основная интрига последних месяцев – торговое соглашение между США и КНР, разрешится позитивным образом и соглашение все-таки будет подписано. Однако после заключения договора очень велика вероятность коррекции «на факте».



С начала года основным драйвером роста российского рынка стал приток денег нерезидентов – именно этот фактор определяет динамику рынка в конкретные дни. Вот только предвидеть периоды, когда иностранцы активно скупают российские акции, совершенно невозможно. Поэтому и итоги сегодняшнего дня будут зависеть от активности нерезидентов.



Впрочем, в любом случае мы не ждем сильного роста и даже уход Индекса Мосбиржи выше 2500 не станет основанием для среднесрочных покупок – над этой отметкой еще надо закрепиться.

Над поддержкой 204 руб закрылся в пятницу Сбербанк и теперь ему открыта дорога в район 216 руб, но динамика этой бумаги сильнее всего зависит от западных денег.



Нефть пока не реагирует на решение Трампа по Китаю и торгуется в районе 67 долларов за баррель. Судя по характеру торгов, силы нефтяных «быков» иссякают и коррекция вполне вероятна.

Рубль к полуночи пятницы вырос чуть более чем на 0,4% и нацелился на тестирование отметки 65 руб за доллар. Несмотря на налоговый период и внешний позитив, для закрепления российской валюты ниже этого уровня нужны более веские факторы. Пара доллар-рубль может попробовать проколоть отметку 65, но скорее всего после этого последует разворот.





Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





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