Мировые рынки: Рисковые аппетиты могут получить поддержку в начале текущей недели на фоне небольших, но все же позитивных изменений на стороне торговых переговоров между США и Китаем. Речь о достижении соглашения пока не идет, однако в выходные Д.Трамп через Твиттер сообщил о готовности отложить дату повышения импортных тарифов для Китая, назначенную на 1 марта.



Одновременно с этим официальные источники сообщили о некотором продвижении в спорных вопросах интеллектуальной собственности, политики валютного курса и формате корпоративного сотрудничества. Несмотря некоторые различия в трактовках США и Китаем текущих успехов, конец марта может стать ближайшим сроком для согласования разногласий, так как обе стороны пытаются согласовать встречу президентов именно в этот период.



Текущее положение дел обещает неплохое начало торгов в фондовых индексах (азиатские индексы демонстрируют рост до 4.5% в начале сегодняшних торгов), однако для долгосрочных долларовых ставок может быть сформирован краткосрочных повышательный тренд (UST’10 2.66%).



Валютный и долговой рынки: Окончание недели на локальных рынках прошло в умеренном темпе. Сегмент госбумаг торговался с небольшим дисконтом к четвергу – в пределах 2-3 бп (3 года 7.90%, 5 лет 8.09%, 10 лет 8.27%). При этом обороты были весьма низкими, что может быть связано со снижением активности иностранных инвесторов. Начало недели и новый раунд аукционов в моменте лишь поступательно укрепление сегмента: существующие риски могут вернуть волатильность (и небольшую премию) в преддверии аукционов.



Рубль продолжил укрепление, достигнув к концу пятницы отметок 65.35 против доллара США и 74.10 против евро. В числе основных драйверов остается налоговый период – уплата налогов запланирована на сегодня (25 февраля) и на четверг (28 февраля). Это в свою очередь сохранит повышательное давление на фронтальные ставки, преимущественно, в сегменте кросс-валютных свопов (овернайт 7.76%). Ставки рублевого фондирования могут на ближайшую неделю сократить дисконты против ключевой ставки (Ruonia о/н 7.38%, Mosprime о/н 7.58%) до 20-25бп и 5-10бп, соответственно.





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