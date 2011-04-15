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26.02.2019

Позитивной динамике способствуют внешний фон и отчетность ГМК

Неделя началась с роста. Однако, индекс Мосбиржи, все же, закрылся ниже психологической отметки 2500 п. Лидерами роста стали акции Yandex N.V. (+3,83%). Лидерами падения снова стали бумаги МРСК Приволжья (-2,26%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.
Отчетность за 2018 год по МСФО опубликует ГМК Норникель (+3,34%). Ожидается, что выручка достигла $11,5 млрд (+26% YoY), EBITDA $5,9 млрд, прибыль – $3,6 млрд. За 4 месяца акции прибавили 36%, это самая динамичная сырьевая бумага. Интерес инвесторов подогревается ожиданием дивиденда в размере не менее 1000 руб. на акцию, а также ростом цен на основные металлы, производимые компанией – палладий, никель, платину и медь.
Ожидаю рост в пределах 1%. Позитивной динамике благоприятствуют внешний фон и отчетность ГМК. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2500-2520 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»



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