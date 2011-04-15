Позитивной динамике способствуют внешний фон и отчетность ГМК

Неделя началась с роста. Однако, индекс Мосбиржи, все же, закрылся ниже психологической отметки 2500 п. Лидерами роста стали акции Yandex N.V. (+3,83%). Лидерами падения снова стали бумаги МРСК Приволжья (-2,26%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.

Отчетность за 2018 год по МСФО опубликует ГМК Норникель (+3,34%). Ожидается, что выручка достигла $11,5 млрд (+26% YoY), EBITDA $5,9 млрд, прибыль – $3,6 млрд. За 4 месяца акции прибавили 36%, это самая динамичная сырьевая бумага. Интерес инвесторов подогревается ожиданием дивиденда в размере не менее 1000 руб. на акцию, а также ростом цен на основные металлы, производимые компанией – палладий, никель, платину и медь.

Ожидаю рост в пределах 1%. Позитивной динамике благоприятствуют внешний фон и отчетность ГМК. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2500-2520 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.