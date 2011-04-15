В четверг в начале торгов на рынке сохранялся оптимизм, связанный с перспективами торговой сделки между США и КНР, индекс РТС превысил 1200 пунктов. Однако в течение дня по многим высоколиквидным бумагам наметилась коррекция вниз на фоне ухудшения обстановки на нефтяном рынке, поводом к которому стали словесные интервенции Д. Трампа, высказавшего недовольство высокими ценами на энергоносители. В итоге индекс РТС закрылся вблизи уровня 1200 пунктов. Потери были зафиксированы по бумагам Татнефти (TATN, -1.6%), Роснефти (ROSN, -1.2%), Магнита (MGNT, -1.0%). Тем временем акции Норникеля (GMKN) подорожали на 3.3%, Северстали (CHMF) – на 2.8%, ММК (MAGN) – на 2.0%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции Самараэнерго (SAGO) подорожали на 10.2%, Ставропольэнергосбыта (STSB) – на 5.7%. Тем временем Павловский автобус (PAZA) подешевел на 7.0%, Мегионнефтегаз (MFGS) – на 3.3%, Южуралникель (UNKL) – на 3.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.2% - 0.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые закрылись в среднем в небольшом плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже уровня 1200 пунктов по индексу РТС. Оптимизм в отношении торговых переговоров США и КНР выглядит недостаточным, чтобы преодолеть негативное влияние ухудшившейся динамики цен на нефть на активность инвесторов в секторе высоколиквидных бумаг. В течение дня на ход торгов могут повлиять корпоративные новости – ожидается публикация финансовых результатов по международным стандартам отчетности Норникелем (GMKN) и ВТБ (VTBR). На валютном рынке возможен некоторый период консолидации вблизи отметки 65.5 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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