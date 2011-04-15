Рубль снизился вслед за ценами на нефть

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на положительной территории на фоне новости о том, что Д. Трамп решил продлить торговое перемирие с КНР до достижения соглашения. Давление на российские котировки оказало резкое снижение цен на сырую нефть, которое произошло на фоне заявления американского президента.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+1,03%), телекоммуникационного (+0,41%) и финансового (+0,25%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,24% и закрылся на отметке 2494.63 пункта. Индекс РТС вырос на 0,26% и остановился на уровне 1201.57 пункта на фоне роста рубля к доллару США и ослабления к евро.

Рост нефтяных котировок приостановился после призыва Д. Трампа к ОПЕК прекратить поддерживать высокие цены. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 1,81%, до 66,03 доллара за баррель. Западно-техасская WTI потеряла 1,87%, снизившись до 56,19 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии растерял почти весь свой рост по отношению к доллару и упал к евро. Давление на курс оказало резкое падение цен на сырую нефть, а также, вероятно, факт окончания налогового периода в РФ, который традиционного поддерживает российскую валюту. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии снизилась на 0,07%, до 65,34 рубля за доллар.

Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» выросла на 0,15%, до 74,20 рубля за один евро.

Снижение цен на сырую нефть и окончание налогового периода способны оказать давление на курс рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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