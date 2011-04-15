Трамп призывает страны ОПЕК расслабиться и научиться получать удовольствие от более низких цен

Активный рост цен нефти дал за пару месяцев прибавку около 35%. Так, по нефти Брент цены за эти два месяца выросли с 50 почти до 68 долларов за баррель. Происходивший рост вывел их к значимым уровням сопротивления. Как и ожидалось, цены нефти после достижения в своем росте половины снижения октября-декабря прошлого года, «споткнулись» и отразились вниз. В понедельник 25 февраля дневные потери цен нефти превышали 3%. Так, по нефти Брент от максимумов пятницы откат составил около 3 долларов за баррель. Непосредственной причиной столь резкого снижения цены стало эмоциональное высказывание Трампа в Твиттере: «Цены на нефть становятся слишком высокими. Страны ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и отнеситесь с понимаем. Мы не может себе позволить роста цен».

В прошедшие два месяца цены росли на фоне введенных ограничений США на поставки нефти из Венесуэлы, где скапливается нереализованная нефть, а также ожидания ужесточения санкций в отношении Ирана. Но главной причиной происходившего роста цен нефти было сокращение добычи со стороны стран ОПЕК+, которые в конце прошлого года договорились снизить добычу на 1,2 Мб/д. Особенно старалась Саудовская Аравия, по оценкам снизившая в феврале добычу до уровней ниже 10 Мб/д. Именно ей в первую очередь адресовал свое вчерашнее послание президент США. Пока это лишь словесное напоминание, но у США по отношению к Саудовской Аравии есть множество рычагов прямого воздействия.

Кроме того в Конгрессе США прорабатывается законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC). Этот документ дает право суду США рассматривать антимонопольные иски в отношении стран-участников ОПЕК и иных стран, которые подозреваются в картельном сговоре на рынке нефти. Этот законопроект заставит страны ОПЕК+ быть более сдержанными в вопросе условий продления соглашения о сокращении объемов добычи нефти. Напомним, что страны ОПЕК+ 18 марта соберутся в Баку, чтобы принять решение о возможной пролонгации сделки.

А если и такие угрозы не будут помогать, то США как крайнюю меру всегда оставляют за собой дополнительную опцию на «гуманитарные бомбардировки». Венесуэла в эти дни непосредственно ощущает на себе подобные угрозы США и может послужить для остальных примером. Так что оставшиеся до заседания ОПЕК дни обещают быть весьма интересными.







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.