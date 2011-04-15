Трамп подтолкнул нефть к коррекции

В понедельник после некоторых колебаний котировки Brent резко обвалились, потеряв по итогам дня свыше 3%. Баррель отступил от уровней выше 67 долларов за баррель и продолжает падение во вторник, отметив минимум на отметке 64,45.

Предлогом для агрессивной фиксации прибыли послужил новый твит Трампа, посвященный рынку нефти. Американский лидер назвал цены слишком высокими и призвал ОПЕК «расслабиться», отметив, что мир слишком хрупок для таких ценовых скачков. Инвесторы всегда бурно реагируют на подобные заявления Трампа, так произошло и в этот раз, тем более что коррекция уже назрела и игрокам нужен был повод.

Дополнительное давление на цены оказывают спекуляции на тему еще одного раунда отмены санкций для стран, покупающих нефть у Ирана, после того, как истечет текущий период послаблений, которые получили восемь импортеров, включая Китай.

В краткосрочной перспективе давление на Brent может ослабеть, поскольку основные эмоции от заявлений Трампа уже отыграны. Но теперь игроки будут действовать осторожно, опасаясь нового подвоха. Далее инвесторы будут ждать отчета API по запасам сырой нефти в США, которые могут увеличиться.

Ближайшая восходящая цель Brent – уровень 65 долларов, тогда как утрата вышеупомянутого минимума откроет путь к отметке 64.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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