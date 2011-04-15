Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27.02.2019

Газпром удержит долю в Европе

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс РТС опустился ниже психологической отметки 1200 п. Лидерами роста стали акции Распадской (+2,23%). Лидерами падения снова стали бумаги X5 Retail (-2,03%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.
Норникель (-1,13%) оправдал прогноз. Основные финансовые результаты оказались близко к ожиданиям. Компания может выплатить до 1400 руб. дивиденда (с учетом промежуточных в размере 776 руб.). По итогам 1-го квартала выручка составит, по нашим прогнозам, $5,7 млрд, EBITDA $3,1 млрд. Сейчас ГМК среди лучших сырьевых компаний по рентабельности. Бумага, на наш взгляд, все еще дешева, Р/Е = 8, при этом прогнозируемая дивидендная доходность около 10% в долларах. Оценка «лучше рынка», долгосрочная рекомендация «держать», цель на 12 месяцев – 17 тыс. руб.
Газпром (-0,49%) уверен в прочности экспортных позиций. Несмотря на строительство Северного потка-2 сохраняются риски снижения объема экспорта в Европу до 185 млрд куб.м. на фоне давления со стороны американского СПГ. Однако низкие цены, $220-230/тыс. куб. позволят удерживать достаточно прочные позиции. Компания рассчитывает сохранить долю на европейском рынке не менее 35%. Это можно считать пессимистическим прогнозом. При хорошей конъюнктуре рынка, доля составит не менее 38%.
Ожидаю боковую динамику. В фокусе нет важных событий. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2480-2520 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100