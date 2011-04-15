Во вторник рынок находился в фазе консолидации. Наметившаяся днем ранее коррекция вниз по ценам на нефть оказала негативное влияние на активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг, и даже существенное увеличение чистой прибыли (МСФО) за год Норникелем (GMKN, -1.2%) и ВТБ (VTBR, -1.2%) не вызвало заметной положительной реакции. Акции Новатэка (NVTK) подешевели на 1.4%, Магнита (MGNT) – на 1.2%, Аэрофлота (AFLT) и Газпром нефти (SIBN) – на 1.1%. В плюсе закрылись Алроса (ALRS, +1.4%), АФК Система (AFKS, +0.9%), МосБиржа (MOEX, 0.9%), ММК (MAGN, +0.7%).

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Варьеганнефтегаз (VJGZ) вырос на 40%, Красный Октябрь (KROT) – на 9.1%. Тем временем обыкновенные акции Ставропольэнергосбыта (STSB) подешевели на 8.9%, Томской распределительной компании (TORS) – на 4.5%, Южного Кузбасса (UKUZ) – на 3.6%.

Фондовые индексы США прибавили в среднем по 0.1%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается повышение.

Консолидация вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС остается актуальным сценарием – трейдеры пока не нашли существенных поводов ни для наращивания позиций, ни для фиксации прибыли. Потенциально фактором изменения настроений на рынке могут стать решения по итогам торговых переговоров между США и КНР, но это, по всей вероятности, не является перспективой ближайших одного-двух дней. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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