Рубль ослаб после налогового периода

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на отрицательной территории. На рынках присутствовали опасения, что торговый конфликт между США и КНР не закончен, и торможение мировой экономики продолжится. Эти события будут заметно снижать приток инвестиций на EM, включая российский финансовый рынок.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний потребительского (-0,89%), транспортного (-0,60%) и финансового (-0,26%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,02% и закрылся на отметке 2494.02 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,71% и остановился на уровне 1193.07 пункта на волне снижения курса рубля к доллару и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ получили поддержку, благодаря ожиданиям продолжения политики ОПЕК+, направленной на снижение объема добычи сырой нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,59%, до 66,03 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,14%, до 55,56 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара. Это связано с окончанием налогового периода, а также со снижением локального интереса рыночных игроков к рублевым активам. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,57%, до 65,87 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» увеличилась на 0,53%, до 74,80 рубля за один евро.

Считаем, что локальное ослабление курса рубля продолжится, хотя в целом он будет, вероятнее всего, и далее оставаться в боковом диапазоне.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»







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