Акции предпримут попытку роста

Вчерашний день на рынке акций начался снижением. Лишь в районе обеда начались осторожные покупки, которые усилились к закрытию рынка и на послеторговом аукционе. Такая картина говорит в пользу того, что сегодня с утра умеренный оптимизм на рынке будет преобладать и «быки» попробуют поднять Индекс Мосбиржи выше отметки 2500 пунктов.

Внешний фон с утра слабо положительный. Фондовая Америка закрылась в символическом минусе, меньше одной десятой процента теряют в данных момент американские фьючерсы. Однако подрастает нефть и преимущественно в «зеленой» зоне азиатские фондовые площадки.

Сегодня с утра можно попробовать прикупить Сбербанк, который так и не пробил поддержку 204 руб. Неоправданно сильно, на 1,2%, снизился вчера «Норильский Никель» несмотря на то, что выпустил неплохой отчет. Скорее всего, в бумагах ГМК прошла фиксация «по факту», но сегодня они должны вновь подрасти, отыгрывая в том числе и слабеющий рубль.

Нефть, похоже, оправилась от испугов, вызванных заявлением Трампа, что котировки слишком высоки, и опасениями сильной «медвежьей» атаки по типу тех, что мы неоднократно наблюдали в конце прошлого года. Сейчас котировки приближаются к 66 долларам за баррель, а целью среднесрочного движения по-прежнему остается отметка 70. В ожидании дальнейшего роста «черного золота» целесообразно присмотреться к «Роснефти» и «Лукойлу».

Как мы и предполагали, рубль даже не попытался всерьез протестировать отметку 65 руб за доллар и начал плавное снижение. Особых поводов для обесценивания российской валюты нет, и пара доллар-рубль вряд ли уйдет значительно выше отметки 66.

Сегодня смотрим за спросом нерезидентов на рублевые обязательства Минфина. Успешность размещения ОФЗ на аукционе может придать небольшие силы рублю.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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