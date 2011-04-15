На мировых рынках, несколько перегретых, сохраняется сдержанный оптимизм. Рынки в значительной степени уже учли перспективы положительного развития торговых переговоров между США и КНР, перейдя к ожиданию конкретики и порции важных событий концовки этой недели. Рынки смотрятся несколько перегретыми, однако развития тенденции к частичной фиксации прибыли, естественной в условиях дефицита значимых триггеров для роста и слабых данных по рынку жилья в США вчера не случилось. Определенную поддержку рынкам оказали предложение Премьер-министра Великобритании Т. Мэй 12 марта вновь провести голосование в Парламенте страны по согласованному с ЕС соглашению по Brexit и, если Парламент отклонит ее, 13 и 14 марта обсудить варианты, соответственно, по "жесткому" Brexit или отсрочке выхода из ЕС для новых переговоров. Как заявила Т. Мэй, отсрочка не продлится дольше 30 июня, и при этом тоже может закончиться выходом Великобритании из ЕС без соглашения. Тем не менее, предложение Т. Мэй повышает вероятность "мягкого" Brexit, на что рынки отреагировали позитивно: европейские рынки акций продолжили расти, а евро и фунт стерлингов – заметно окрепли к доллару, в свою очередь, оказав поддержку товарным рынкам. Еще одной поддерживающей новостью стало выступление главы ФРС Дж. Пауэлла, выдержанное, вполне ожидаемо, в достаточно сдержанных тонах. Так, Дж. Пауэлл отметил, что регулятор не будет торопиться с решением о дальнейшем повышении ставки на фоне противоречивых сигналов и тенденций, в числе которых более слабые данные по экономике, турбулентность на рынках и более вялый рост экономик ключевых торговых партнеров США и риски "торговых войн". Тем не менее, он отметил, что, по ожиданиям ФРС, рост американской экономики останется устойчивым в этом году, хотя и замедлится по сравнению с прошлым годом. Сегодня азиатские рынки инерционно подрастают, отыгрывая вчерашний новостной фон, но весьма слабо. Мы полагаем, что выжидательный настрой на рынках сохранится: на этой неделе предстоит много событий, способных серьезно повлиять на их динамику. В их числе - саммит США-КНДР (27-28 февраля) и статистика, концовки недели, из которой мы выделяем 2-ю оценку ВВП США (четверг) и страновые PMI (пятница).

Индекс МосБиржи вчера смог удержаться от снижения, поддержанный отскоком нефтяных котировок. Мы считаем, что возврат Brent выше 65 долл./барр. способен стать триггером для новых попыток индекса Мосбиржи выйти в диапазон 2500-2550 пунктов.







Евгений Локтюхов, отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга Департамент стратегии и проектов развития ПАО "Промсвязьбанк"







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