Рынок нефти ждет поддержки

По итогам торгов во вторник цены нефти марки Brent выросла на 1% после глубокой коррекции в начале недели. После некоторых признаков уклонения от рисков настроения инвесторов снова улучшились, а вместе с ними и динамика в сырьевом сегменте, тогда как благоприятный отчет из США оказал черному золоту дополнительную поддержку.

Согласно данным API, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 4,2 млн баррелей, а запасы бензина упали на 3,8 млн. Если официальный релиз Минэнерго подтвердит снижение показателей, это станет первым недельным сокращением запасов с января.

Еще одним фактором в пользу удорожания Brent послужили сообщения о том, что в прошлом месяце Ирак сократил экспорт нефти на 2% по сравнению с декабрьскими объемами, до 3,65 млн баррелей в сутки.

Вчерашнее выступление главы ФРС вдохновило рисковые активы, включая нефть, и одновременно надавило на доллар. Пауэлл подтвердил, что регулятор занял выжидательную позицию и взял паузу в повышении ставок.

Brent удерживается под отметкой 66 долларов за баррель, и на утренних торгах в среду еще не определилась с вектором движения. Далее тон котировок будет зависеть от общего отношения к риску, отраслевых новостей, включая данные Минэнерго, а также от поведения доллара. Перспективы роста цен в краткосрочной перспективе ограничены.





Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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