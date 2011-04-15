В фокусе – отчетность Сбербанка

Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции Polymetal (+0,85%). Лидерами падения снова стали бумаги X5 Retail (-2,91%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65,50-66.

Сбербанк (-0,19%) отчитается по МСФО за 2018 год. Прибыль лидера банковского сектора ожидается в районе 830-860 млрд руб., что предполагает рост около 6% в годовом выражении. Однако, нередко Сбербанк опережал даже самые смелые прогнозы аналитиков. Банк торгуется с низкими мультипликаторами Р/Е и Р/В – 5,4 и 1,2, соответственно, при темпах роста бизнеса более 8%. Но для долгосрочных вложений, на мой взгляд, более интересны привилегированные акции за счет более высокой дивидендной доходности. Рекомендация «держать», цель – 230 руб.

Ожидаю боковую динамику. Внимание приковано к новостям геополитики. В фокусе индикаторы с рынка труда в США. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 2480-2510 п., по паре USD/RUB: 65,00-65,60.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»













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