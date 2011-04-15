В среду динамика индекса РТС по-прежнему соответствовала фазе консолидации. Внешний фон в течение дня был скорее нейтральным, но дополнительным фактором давления на котировки высоколиквидных бумаг стал опубликованный Конгрессом США текст законопроекта, который, помимо прочего, включает введение санкций в отношении российского госдолга (впрочем, основные положения законопроекта были озвучены еще в первой половине февраля). В итоге акции корпорации Алроса (ALRS) , АФК Система (AFKS), ММК (MAGN) и Аэрофлота (AFLT) подешевели на 1.3%, Газпром нефти (SIBN) – на 1.1%, Новатэка (NVTK) – на 1.0%.Тем временем Газпром (GAZP) прибавил 0.7%, Татнефть (TATN) – 0.6%, Лукойл (LKOH) – 0.5%.

Во втором эшелоне продолжается разнонаправленное движение цен. Варьеганнефтегаз (VJGZ) вырос еще на 40%, обыкновенные акции Рязаньэнергосбыта (RZSB) подорожали на 3.7%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 3.6%. Тем временем Костромская сбытовая компания (KTSB) подешевела на 7.7%, Росинтер (ROST) – на 7.0%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые закрылись в минусе, по азиатским пока не сложилось единой динамики движения.

Данные технического анализа пока не обнаруживают сигналов к сильным движениям по индексу РТС, но вероятность закрепления ниже уровня 1200 пунктов с последующим возобновлением коррекции вниз выглядит все более высокой. Внешний фон к открытию торгов выглядит скорее нейтральным – слабые данные по деловой активности в Китае (индекс NBS PMI ниже консенсус-прогноза) оказали некоторое негативное влияние на активность на азиатских фондовых площадках, но не стали достаточным основанием для оттока капитала с развивающихся рынков в целом. В течение дня повлиять на настрой на рынках могут данные по ВВП США – в 16:30 мск ожидается предварительная оценка за четвертый квартал прошедшего года. На валютном рынке наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 65.5 – 66.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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