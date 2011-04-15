Настроения на глобальных рынках близки к нейтральным. Явных драйверов для однонаправленного движения рисковых активов пока не хватает. Двухдневное выступления главы Федрезерва Дж.Пауэлла перед обеими палатами Конгресса США прошло в целом без сюрпризов – ожидания участников рынка относительно перспектив изменения ставок в этом году и состояния баланса регулятора не претерпели значительных изменений. Проходящий сейчас саммит США-КНДР во Вьетнаме также пока не принес неожиданных новостей (в этом контексте выделяется лишь анонсирование готовности стран открыть дипломатические офисы в обеих странах). При этом, что касается главной темы последних месяцев (вопрос торговых противоречий США-Китай), то здесь ситуация остается в подвешенном состоянии, и вчера торговый представитель США Р.Лайтхайзер вновь отметил, что одного только роста импорта КНР недостаточно для заключения торговой сделки (акцент на необходимости структурных изменений, особенно в сфере защиты интеллектуальной собственности). Добавим сюда также рост геополитической напряженности на границе Индии и Пакистана и получим смешанный, либо даже умеренно-негативный внешний фон на глобальных рынках.



Экономический календарь на сегодня богат на публикацию значимой макроэкономической статистики. С утра в Азии были опубликованы индексы деловой активности Китая, которые вышли в негативном ключе – индекс в производственном секторе снизился с 49,5 до 49,2 пунктов (прогноз: 49,5 пунктов), а показатель в непроизводственной сфере замедлился с 54,7 до 54,3 пунктов (прогноз: 54,5 пунктов). Помимо этого сегодня будут представлены цифры по потребительской инфляции целого ряда стран ЕС и оценка американского ВВП за 4 кв. (первая оценка в конце января не была опубликована из-за шатдауна, поэтому сегодняшние цифры представляют особый интерес).



Российский фондовый рынок вчера продолжил консолидацию в верхней части диапазона 2450-2500 пунктов по индексу Мосбиржи. Некоторое ухудшение сантимента в отношении всей группы российских активов возможно на фоне последних действий Конгресса США (внесение резолюции о санкциях за убийство Б.Немцова, представление законопроекта с требованием раскрыть доходы В.Путина и появление на сайте сената, внесенного ранее DASKA Act), но пока считаем влияние данных факторов ограниченным. Из событий сегодняшнего дня выделяем отчетность Сбербанка за 2018 г. по МСФО.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"





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