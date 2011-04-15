Рынок акций продолжит оставаться в боковике

Российский рынок акций попытался вчера с утра уйти выше сопротивления 2500 пунктов по Индексу Мосбиржи, но «медведи» быстро затушили своими продажами данную попытку. По итогам дня рынок закрылся чуть ниже открытия.

С тех пор на глобальном рынке мало чего изменилось: немного подросли американские индикаторы, но зато снизилась нефть. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Поэтому ждем открытия российского рынка акций чуть выше отметки 2490 пунктов с тенденцией к росту в первые минуты торгов.

Пока особых идей для движений нет. Сопротивлением выступает 2500 пунктов, и лишь после закрепления выше этой отметки можно будет рассуждать о новых осторожных среднесрочных покупках. Поддержкой является отметка 2483 пункта, а более сильной – 2450 пунктов, после пробития которой нужно закрывать лонги и присматриваться к шортам.

Сегодня с утра Сбербанк опубликует отчетность по МСФО, которая может на какое-то время дернуть котировки акций банка. Вчера Сбер закрылся вблизи поддержки 204 руб

Сегодня мы не ждем серьезных движений, рынок продолжит оставаться в боковике, поскольку драйверов нет ни у нас, ни за океаном.

В диапазоне 65,5-66 будет находится пара доллар-рубль. Оттока средств с российского рынка нет, более того, вчерашний аукцион показал наличие умеренного спроса на рублевые бумаги. Однако этого недостаточно, чтобы пробить зону сопротивления укрепления рубля 65-65,5. В тоже время и причин для падения рубля ниже отметки 66 руб за доллар нет.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов







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