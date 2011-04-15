Нефть: покупатели ведут себя сдержанно

Цены на нефть выросли на 1,7% по итогам торгов среды, продолжив восстановление после просадки в начале недели. К более оживленному росту баррель подтолкнули позитивные данные по запасам в США. На утренней сессии в четверг котировки демонстрируют небольшой медвежий уклон, но удерживаются над уровнем 66 долларов за баррель.

По данным Минэнерго, запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились на 8,6 млн баррелей. Запасы бензина упали почти на 2 млн баррелей. При этом импорт нефти в страну снизился на 1,6 млн баррелей в день, достигнув 5,9 млн баррелей в день, оказавшись на минимуме с 1996 года.

Благоприятную картину смазали показатели добычи. Производство черного золота увеличилось еще на 100 тыс. баррелей – до нового рекордного максимума 12,1 млн баррелей в сутки. Этот фактор ограничил позитивную реакцию рынка, подтвердив продолжение сланцевого бума, который в целом сдерживает проявление интереса к покупкам в сырьевом сегменте.

В ближайшей перспективе Brent вряд ли сможет развить полноценный восходящий импульс из-за угасания оптимизма инвесторов в отношении торговых переговоров между США и Китаем. В центре внимания остается отметка 66 долларов, тогда как уровень 67 по-прежнему представляет собой ближайшее сопротивление.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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