В начале года обстановка на рынках акций в целом улучшилась – поводами к оживлению на мировых фондовых площадках стали переговоры между США и КНР по вопросам торговли, сравнительно сильные данные по рынку труда США (non-farm payrolls), опубликованные 04.01, а также выступление главы ФРС, тон которого позволяет ожидать гибкости в денежной политике. В российском секторе высоколиквидных бумаг во вторник в плюсе закрылись ВТБ (VTBR, +0.6%), МТС (MTSS, +0.6%), Ростелеком (RTKM, +0.5%), Норникель (GMKN, +0.4%). Заметно снизилась цена акций НЛМК (NLMK, +3.6%), что объясняется закрытием реестра «под дивиденды» (промежуточные дивиденды 6.04 руб. на акцию). Нефтегазовый сектор выглядел слабее рынка, поскольку улучшение внешнего фона отчасти компенсируется укреплением рубля, неблагоприятным для экспортеров. Акции Татнефти (TATN) подешевели на 2.0%, Транснефти (TRNFP) – на 1.9%, Новатэка (NVTK) – на 1.8%, Роснефти (ROSN) – на 1.6%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции корпорации Иркут (IRKT) подорожали на 12.2%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 9.2%, Куйбышевазота (KAZT) – на 6.9%.

Фондовые индексы США во вторник повысились на 1.0% - 1.1%, фьючерсы на индексы США торгуются выше вчерашних уровней закрытия. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, продолжается повышение и на азиатских фондовых площадках.

Возможность повышения по индексу РТС остается в силе – трейдеры на мировых фондовых площадках по-прежнему демонстрируют оптимистичный настрой, что во многом связано с ожиданиями улучшения отношений США и КНР в сфере торговли (сегодня, как ожидается, завершится раунд торговых переговоров на уровне представителей министерств, после чего смогут начаться переговоры на более высоком уровне). На валютном рынке курс рубля в начале года получил поддержку за счет роста цен на нефть и восстановления спроса на активы на развивающихся рынках, но данные технического анализа указывают на возможность приостановки снижения по паре доллар-рубль в диапазоне 66.0 – 66.5.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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