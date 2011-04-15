Рубль эффективно использует рост нефти и занятость США своими проблемами

Во вторник, 7 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 85 коп. (-1,26%), до 66,88 руб., курс евро - на 74 коп. (-0,97%), до 76,55 руб.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Российская валюта подорожала к иностранным валютам на фоне растущей нефти и активизировавшегося спроса на активы emerging markets (EM).

Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,8%, до $58,64. Участники торгов ожидают сокращения предложения на рынке. Я считаю, что восстановление вызвано техническими факторами после трехмесячного падения.

Также рубль укрепляется из-за отсутствия санкционной риторики со стороны американской администрации. Штаты заняты решением бюджетного вопроса. Многие ведомства в США не работают с 22 декабря. Без финансирования остались госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности.

В среду, 9 января, баррель Brent подорожал на 1,2%, до $59,35. Утренний рост нефтяных котировок позитивно скажется на рубле во время открытия торгов на Московской бирже. Объемы на росте неплохие, что указывает на закрытие коротких позиций и продолжение восходящей коррекции. По Brent ближайший целевой уровень находится на отметке $64 за бочку.

Курс доллара закрылся ниже 67 руб. За три дня рубль подорожал к доллару на 4,2%. На фоне восстановления цен на нефть и роста индекса RGBI, возросли риски увидеть дальнейшее укрепление рубля до зоны 64,30-64,50 руб.

После праздников объемы на рынке все ещё остаются низкими (менее $1 млрд). В связи с этим нужен дополнительный торговый день, чтобы понять намерения продавцов. Консолидацию около уровня 67 руб. за доллар США стоит рассматривать как готовность продавцов двигаться к уровню 65,10 руб. Для пары евро/рубль ближайшая цель находится на отметке 75,52 руб.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари







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