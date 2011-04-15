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09.01.2019

Рынок акйи РФ может подрасти на фоне всеобщего оптимизма на мировых биржах

Торги на российском фондовом рынке в среду могут начаться укреплением индексов на фоне роста цен на нефть и позитивной динамики мировых бирж.
Накануне российский рынок не показал единой динамики: снизился по индексу Мосбиржи и подрос по индексу РТС на фоне значительного укрепления рубля. Курс доллара во вторник потерял более 70 копеек, курс евро – более 60 копеек.
Американские биржи накануне прибавили около 1% по основным индексам на фоне надежд на позитивные итоги торговых переговоров между США и Китаем. Фондовые индексы Азии в среду по этой же причине идут наверх в пределах 2%. Дополнительным позитивом стало заявление американского президента Дональда Трампа о том, что он в целом пока доволен ходом переговоров и надеется нас скорое достижением долгосрочных договоренностей между сторонами.
Основные европейские фондовые индексы во вторник также укрепились из-за снижения курса евро к доллару. Мировые цены на нефть растут в среду более чем на 1% на всеобщем оптимизме мировых торговых площадок.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club





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