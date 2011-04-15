Нефть продолжает планомерное восстановление

Во вторник, 8 января, цены на нефть возобновили подъем после небольшой паузы в начале недели. Brent, сумев удержаться над уровнем $57, приподнялась в район $58,80. На утренних торгах в среду покупатели уже не испугались уровня $59, который преграждает путь к психологической отметке $60.

Основная поддержка для сырьевых площадок идет со стороны геополитики. Торговые переговоры между США и Китаем идут полным ходом, и пока обе стороны оценивают процесс позитивно. Это дает инвесторам надежду на заключение сделки и подогревает интерес к риску в целом и одновременно способствует снижению опасений по поводу снижения мирового спроса на нефть из-за экономических последствий торговой войны между двумя крупнейшими в мире экономиками.

Brent также получает бычьи сигналы со стороны ОПЕК. Согласно опросам и данными о движении танкеров, в декабре все страны картеля сократили добычу, причем максимально почти за два года – более чем на 500 тыс. баррелей в день.

Тем временем запасы сырой нефти в США, по данным API, сократились на 6 млн баррелей, почти вдвое превысив прогнозы. Рынок показал отложенную позитивную реакцию на релиз, хотя запасы бензина подскочили на 5.5 млн баррелей.

Несмотря на текущее улучшение настроя игроков и планомерное восстановление котировок, понижательные риски все же сохраняются. Во-первых, настроения инвесторов на мировых финансовых площадках нестабильны: бегство от рисков может возобновиться в любой момент – к примеру, если прогресс в торговых переговорах не оправдает ожиданий инвесторов. Во-вторых, активность на сланцевых месторождениях США остается высокой, и добыча, скорее всего, продолжит расти. В самой ближайшей перспективе котировки с большой долей вероятности сохранят боевой настрой.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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