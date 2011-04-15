«Медведи» затаились

Вчера индекс МосБиржи вырос на 1,02% (с небольшими перерывами рост продолжается с 26 декабря прошлого года). Смелых людей агрессивно играть на понижение сейчас почти нет. После ложного пробития локального минимума от 26 октября 2018 года 2275,6 по индексу Мосбиржи у «медведей» «подрезаны крылья». Окончательно они ослабели (затаились?) когда нефтяные котировки (Brent) 4 января с.г пробили наверх понижательный октябрьский тренд (53,5). Дело в том, что сопротивления находятся на уровне 62 и 65. Надо было отойти в сторону и не мешать «быкам» делать свою работу.

Разумеется, нашим инвесторам очень повезло. Америка сейчас решает бюджетные проблемы и ей сейчас не до новых санкций, связанных с Сирией и Скрипалями. Повышение также связано с освоением фондами новых лимитов 2019 года на развивающиеся рынки и коррекционным ростом цен на нефть. Кроме того, следует отметить благоприятный внешний фон – инвесторы надеются на успешное завершение переговоров по торговым вопросам между КНР и США.

А по паре USD/RUB ситуация складывается вполне предсказуемо. Я уже писал в конце прошлого года что в первом квартале ситуация для рубля будет благоприятной и наиболее вероятна боковая динамика. 15 января Минфин возобновит покупку валюты поэтому укрепления до поддержки 65,5 можно и не дождаться. Восходящий тренд проходит по 66,6 (не надо пугаться трех шестерок) и вблизи этого тренда надо покупать доллары. Ну а стоп лосс сработает в случае пробития вниз 65,5 (маловероятно). Цель повышения или 68,3 или 71.

Что будет дальше с фондовым рынком? Индекс МосБиржи вырастет до понижательного тренда 2422, нефтяные котировки вырастут до 62 после чего цены на акции и на «черное золото» несколько снизятся. Это не призыв агрессивно играть на понижение – аппетит к риску у инвесторов сейчас вырос потому что прогнозы по замедлению роста экономики США не подтвердились. Это добрый совет от аналитика зафиксировать прибыль по «длинным позициям» чтобы «переоткрыть» их на 2% ниже.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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