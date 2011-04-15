Рубль консолидируется до возобновления покупок валюты Минфином

Рынок акций РФ закончил торги в среду на позитивной ноте благодаря росту таких же настроений на мировых рынках, которые основываются на надеждах, что возобновление переговоров между Пекином и Вашингтоном по торговле достигнут успеха, а ФРС США прекратит процесс повышения процентных ставок и снижения своего баланса. Интерес к рублевым активам также поддерживался заметным ростом спроса на ОФЗ, которые упали в доходности по итогам торгов в России.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний металлургического (+1,44%), энергетического (+1,02%) и

финансового (+0,95%), секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 1,02% и закрылся на отметке 2414.13 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 1,12% и остановился на уровне 1135.51 пункта на волне коррекции курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ заметно прибавили на волне ослабления курса американского доллара, ожиданий прекращения торговой войны между США и Китаем, а также снижения объемов добычи сырой нефти ОПЕК+, о чем было заявлено в конце минувшего года. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России подскочили на 2,15%, до 59,98 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2,41%, до 50,98 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии снизился против евро и доллара, приостановив сильное трехдневное ралли в ожидании возобновления покупок валюты ЦБ РФ с 15 января. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов «завтра» к завершению торговой сессии подросла на 0,05%, до 66,93 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов «завтра» прибавила 0,69%, до 77,07 рубля за один евро.

Считаем, что рубль будет консолидироваться до 15 января, когда станет понятно, какие объемы инвалюты будет покупать Минфин и в каких объемах.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»







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