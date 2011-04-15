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10.01.2019

Рынок акций РФ может открыться разнонапраленно при противоречивых внешних сигналах

Российский фондовый рынок в четверг может начать торги разнонаправленно при противоречивых сигналах с мировых рынков: падающей в цене нефти и выросших американских и европейских индексах.
Накануне российский рынок акций вырос более чем на 1% по основным индексам на фоне повышения мировых рынков и роста цен на нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи укрепился на 1,02% - до 2414,13 пункта, а индекс РТС - на 1,12% до 1035,51 пунктов. Оба биржевых индикатора обновили максимумы текущего года.
Американские биржи в среду показали рост на 0,4-0,9% по основным индексам на фоне надежд на позитивные итоги торговых переговоров между США и Китаем. Также накануне были опубликованы протоколы декабрьского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. В них говорится о том, что ФРС считает дальнейшее ужесточение монетарной политики менее целесообразным из-за волатильности рынков и геополитической неопределенности.
Вместе с тем, международное рейтинговое агентство Fitch не исключило возможность понижения долгосрочного рейтинга дефолта эмитента США.
Основные фондовые индексы Европы выросли в среду на на 0,7-0,9% вслед за американскими биржами. Азиатские индексы в четверг не показывают единой динамики.
Цены на нефть в четверг немного снижаются после того, как в среду вечером баррель нефти марки Brent подскочил в цене сразу на 5%. Это произошло на фоне заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что страна сократила добычу нефти до 10,2 млн баррелей - сильнее, чем по договоренности ОПЕК+.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club


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