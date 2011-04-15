Нефть доросла до фиксации прибыли

В среду нефть марки Brent подорожала на 5%, ускорив подъем, который наблюдается с начала года – за этот период цены восстановились более чем на 10%. Драйверы на рынке все те же, и настрой игроков остается без изменений – разве что баррель стал немного смелее после пробоя уровня $60. В четверг с утра Brent перешла к локальной коррекции на фоне частичной фиксации прибыли вслед за ралли, но пока удерживается над вышеупомянутой психологической отметкой.

Отчет по запасам от Минэнерго оказался по большей части медвежьим, но игроки проигнорировали цифры, решив сосредоточиться на позитивных факторах. Между тем, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей, на 1 млн баррелей слабее прогнозов. Запасы бензина подскочили на 8 млн баррелей – максимально за два года, а запасы дистиллятов выросли на 10,6 млн – максимально с января 2015 года. Добыча же осталась без изменений, на уровне 11,7 млн баррелей в сутки.

Однако инвесторов сейчас, похоже, волнуют более глобальные вопросы, касающиеся баланса спроса и предложения. В частности, покупателей вдохновляет энтузиазм, с которым Саудовская Аравия пытается снова вдохнуть жизнь в рынок энергоносителей, анонсировав сокращение экспорта черного золота, а затем и снижение добычи сверх договоренностей в рамках соглашения ОПЕК+.

Безусловно, свою лепту вносит и оптимизм инвесторов в отношении торговых переговоров США и Китая. Отчасти помогает и слабый доллар, который понес внушительные потери после публикации более «голубиного» протокола заседания ФРС. С технический точки зрения, главная задача Brent на данный момент – удержаться над уровнем $60 и подтвердить его пробой. Однако под конец недели не исключена дальнейшая фиксация прибыли после активного роста.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ













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