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10.01.2019

Рынок акций снизится на открытии, но остается в восходящем тренде

Вчера российский рынок акций вырос на процент, но, если честно, мы ждали чуть большего прироста из-за возвращения участников торгов на рынок после длительных праздников. Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-негативный. В легком минусе американские фьючерсы, отошла от максимумов дня нефть, которая вчера выстрелила на 5% на фоне общего мирового оптимизма и сокращения добычи нефти Саудовской Аравией на большую величину, чем ожидалось.
Впрочем, сегодняшняя утренняя коррекция фьючерсов США и нефти оправданна – инвесторы ждут оглашения итогов переговоров США и Китая по решению торговых споров. Накануне таких важных новостей фиксация прибыли после бурного роста оправданна. Позитив в этой стороны способен придать новый импульс росту биржевых активов.
Вчера лучше рынка были акции металлургов: ММК, НЛМК и Северстали, которые мы советуем удерживать в портфелях и может даже докупать на просадках, но не в самом начале сегодняшних торгов. На фоне снижения санкционных опасений 3% прибавил Сбербанк, направившись к следующему сопротивлению 204 руб.
«Газпром» достиг своей цели 160 руб и даже поднялся немного выше, что открывает дорогу на отметку 167 руб. Однако на бумаги продолжает давить конфликт с Украиной по поводу прокачки газа через ее газотранспортную систему. Есть большая вероятность, что судебные разбирательства вновь закончатся не в пользу российской газовой монополии. Поэтому прибыль по «Газпрому», кто успел его купить рублей на 10 дешевле, может быть лучше зафиксировать.
С технической точки зрения мы продолжаем видеть Индекс Мосбиржи в районе 2440 пунктов, где проходит верхняя граница начинающего вырисовываться горизонтального канала. Но вряд ли мы подойдем к этой отметке сегодня.
Снял накопленную за межпраздничные торги техническую перекупленность рубль, который вчера не отреагировал даже на мощный рост нефти. Как и рынок акций, российская валюта находится в восходящем тренде со среднесрочной целью ухода в диапазон 65-65,5 руб за доллар. Но сегодня с утра и рубль может немного присесть, уйдя выше отметки 67. Однако открывать длинные позиции по паре доллар-рубль мы не советуем.




Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР


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