Три причины за и одна против роста нефти. Что будет с рублем?

В среду, 9 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 14 коп. (-0,21%), до 66,71 руб., курс евро повысился на 74 коп. (+0,54%), до 77,09 руб.

В среду рубль укрепился к доллару США и подешевел к евро. Разнонаправленное движение на внутреннем валютном рынке вызвало общее ослабление американской валюты и укрепление евро на рынке Форекс, а также резкое повышение цен на нефть.

В среду повышению цен на черное золото на 4% способствовало три причины:

1. Достигнут прогресс в переговорах между США и Китаем. Инвесторы рассчитывают на то, что страны разрешат свой торговый спор.

2. Саудовская Аравия сократила добычу нефти до 10,2 млн баррелей в сутки в рамках нового соглашения ОПЕК+. Об этом заявил министр энергетики страны Халид аль-Фалих.

3. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 января, уменьшились на 1,7 млн баррелей, до 439,7 млн баррелей.

Рост котировок был остановлен из-за значительного увеличения запасов бензина и дистиллятов. Запасы бензина в США выросли на 8,07 млн баррелей (прогноз был +3,39 млн баррелей), запасы дистиллятов - на 10,61 млн баррелей (прогноз был +1,89 млн баррелей). Добыча нефти сохранилась на отметке 11,7 млн. баррелей.

На торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,65%, до $60,86. На открытии рубль окажется под давлением. Его ослабление должен сдержать подешевевший доллар. Цель по нефти находится на отметке $64. Если на торгах в Европе коррекция продолжится, то значит пара доллар/рубль останется торговаться выше 66,70 руб. Вероятность нисходящей коррекции составляет около 80%. По паре евро/доллар сегодня ожидаю падение, поэтому цель в паре евро/рубль расположилась на уровне 76,75 руб.

Не забываем следить за общей динамикой валют emerging markets (EM) и спросом на рисковые активы. Если инвесторы предпочтут остаться в рисковых активах, рубль продолжит укрепляться.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари







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