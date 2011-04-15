Настроения на глобальных рынках остаются умеренно-оптимистичными, в то же время импульс к восстановлению начинает ослабляться. Наиболее интересным событием вчерашнего дня стало выступление главы Федрезерва Дж.Пауэлла, тон риторики которого дал еще один намек на то, что дальнейшее повышение ставки будет разумно только в случае подтверждения текущих прогнозов регулятора по темпам экономического роста и другим макропоказателям. Последние заявления Пауэлла, а также текст сопроводительного заявления и протоколы с декабрьского заседания ФРС все больше убеждают в том, что не стоит воспринимать точечную диаграмму как план регулятора по повышению ставки, и по факту все решения FOMC в этом году будут приниматься исходя из макростатистики и состояния риск-аппетита на рынках.

Подтверждение смягчения риторики ФРС локально поддержало вчера американский рынок (индексы завершили день ростом на 0,4-0,5%), но в то же время часть рисковых активов уже видится локально перекупленной. Из негативных новостей отметим, что в связи с продолжающимся шатдауном свою поездку в Давос отменил Президент США Д.Трамп (ранее именно форум в Швейцарии воспринимался как площадка для следующего раунда торговых переговоров США-Китай с участием самых высших чинов, теперь, видимо, представлять американскую сторону будут руководители Минфина и члены торгового представительства). Напомним также, что уже на следующей неделе стартует сезон корпоративной отчетности американских компаний. Согласно консенсус-прогнозам, отчеты за четвертый квартал подтвердят начало тенденции на замедление корпоративных прибылей, в то же время с учетом заметной коррекции рынка в 4 кв. как минимум частично данный риск уже заложен в цены акций.

Российский фондовый рынок пока продолжает развивать успехи последних дней, и индекс Мосбиржи вчера превысил отметку в 2430 пунктов. На данный момент в качестве базового сценария на ближайшие торговые сессии для индекса Мосбиржи ориентируемся на диапазон 2400-2450 пунктов. С учетом некоторого укрепления рубля уже после закрытия вчерашней основной торговой сессии Мосбиржи приоритет по-прежнему отдаем внутренним секторам.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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