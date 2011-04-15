Рубль остается под давлением

Рынок акций РФ закончил торги в четверг в плюсе, поддерживаемый спросом на рублевые активы, в первую очередь ОФЗ, а также привлекательностью рынков ЕМ на фоне ожидаемого инвесторами прекращения повышения процентных ставок ФРС. Дополнительным позитивом является все еще сохраняющаяся перспектива роста котировок нефти.

В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,02%), энергетического (+0,82%) и

металлургического (+0,58%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,83% и закрылся на отметке 2434.15 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,60% и остановился на уровне 1142.32 пункта на фоне ослабления курса рубля к евровалюте и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снизились на волне падения фондовых индексов в Европе и США и локального укрепления курса доллара к корзине основных валют в ожидании выступления в четверг главы Федрезерва Дж. Пауэлла. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 0,23%, до 61,30 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,46%, до 52,12 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал против евро и доллара США в ожидании выступления Дж. Пауэлла, а также анонсированного возобновления покупок инвалюты Минфином 15 января. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов "завтра" к завершению торговой сессии выросла на 0,55%, до 67.09 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов "завтра" прибавила 0,24%, до 77,28 рубля за один евро.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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