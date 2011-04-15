«Быки» в рубле готовы к атаке: новости на их стороне

В четверг, 10 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 16 коп. (+0,25%), до 66,91 руб., курс евро - на 19 коп. (-0,97%), до 76,90 руб.

Курс рубля в ходе вчерашних торгов незначительно скорректировался против иностранных валют. Его потери против доллара и рубля были примерно одинаковыми.

В первой половине дня давление на рубль исходило от нефтяного рынка и укрепления американской валюты. Индекс доллара повышался в течение трех сессий, тогда как цена на нефть на американской сессии развернулась вверх и отыграла все дневные потери, закрывшись в районе $61,52. На этом фоне курс доллара повышался до 67,34 руб. и потом вместе с ростом нефтяных котировок снизился до 66,91 руб. (-43 коп.). Курс евро в начале торгов повышался до 77,37 руб. К закрытию торгов пара евро/рубль снизилась до 76,90 руб. (-47 коп.).

На торгах в Азии, 11 января, американская валюта торгуется со снижением к своим основным конкурентам. Баррель Brent подорожал на 0,45%, до $61,45. Оба эти фактора будут оказывать положительное влияние на российскую валюту во время открытия торгов на Московской бирже. За счет ослабления доллара США выросла пара евро/доллар. Это значит, что торги на Московской бирже, скорее всего, откроются разнонаправленно. Пара доллар/рубль откроет торги снижением, а пара евро/рубль - ростом.

Снижение опасений по торговой войне между США и Китаем продолжит оказывать поддержку российской валюте в последний день недели. Рискну на сегодня рассмотреть сценарий на снижение пары доллар/рубль до 66,50 руб., а пары евро/рубль – до 76,47 руб.







Владислав Антонов, аналитик информационно-аналитического центра Альпари









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