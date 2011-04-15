Основная задача «быков» - закрепиться выше 2440 по Индексу Мосбиржи

Вчера американский рынок акций открылся более чем полупроцентным минусом, но к полуночи все просадки были выкуплены и по итогам дня Dow Jones вырос на 0,51%, а S&P 500 на 0,45%.

Еще днем инвесторы были несколько разочарованы отсутствием конкретики с переговорного процесса между США и Китаем по вопросу взаимной торговли. Однако вчера Министерство коммерции КНР заявило, что в ходе прошедшей встречи стороны «заложили основу для решения волнующих друг друга торговых вопросов». Появилась информация, что до конца месяца в Штаты прибудет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ для продолжения переговоров.

Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы символически снижаются. Но зато нефть смогла закрепиться выше отметки 61 и сейчас торгуется на уровне 61,6 доллара за баррель.

Все это свидетельствует в пользу открытия российского рынка в положительной зоне, с ростом примерно на 0,4%. Таким образом, рынок уйдет выше сопротивления 2440 пунктов и основная задача пятницы – закрепиться выше этой отметки. Если «быки» осилят этот вопрос, дорога для штурма исторических максимумов на следующей неделе будет открыта.

По-прежнему мы делаем ставку на ММК, НЛМК и «Роснефть». Сегодня к этому списку можно добавить Сбербанк, «Лукойл» и Северсталь. Если внешний фон не ухудшится, этот перечень бумаг даст возможность сегодня хорошо заработать.

Впрочем, под вечер будет велико желание зафиксировать прибыль накануне выходных. Насколько это желание воплотится в продажи - зависит от динамики американского рынка, поскольку внутренних идей у нас практически нет.

Рубль так и не смог закрепиться выше 67 долларов за баррель: приток позитивных настроений ночью вызвал покупки рубля. Сегодня они продолжатся. Ждем, что российская валюта уйдет в диапазон 66-66,5 руб за доллар.

Однако более четко среднесрочный тренд рубля можно будет прогнозировать когда мы увидим спрос на ОФЗ на аукционах Минфина.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер





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