Нефтяному ралли нужна подпитка

По итогам четверга Brent не смогла продемонстрировать рост, но и воздержалась от просадки. На утренних торгах в пятницу котировки снова торгуются с небольшим восходящим уклоном, тем самым сигнализируя о нежелании прекращать восстановление после распродаж в конце 2018 года, которые зашли слишком далеко.

С одной стороны ценам помогает перепроданность, накопившаяся вследствие агрессивной ликвидации длинных позиций, а также динамика доллара, который предпринимает попытки восстановления, которые привлекают продавцов, а это уже говорит об изменении настроя по отношению к американской валюте из-за ряда факторов во главе с политическим кризисом и смягчением риторики ФРС.

На этой неделе весомый вклад в укрепление позиций нефти сыграла и Саудовская Аравия. Накануне королевство анонсировала повышение цен на все виды нефти, которые экспортируются в США. Также повышение состоится для большинства сортов для стран Азии.

Brent завершает ростом вторую неделю подряд, причем масштабы подъема внушительные. С начала этой недели котировки набирают около 7%, обновив накануне максимумы середины декабря на подходе к отметке $62, которая выступает в роли следующего барьера для быков. Учитывая признаки замедления ралли, для продолжения роста цен потребуется дополнительный катализатор, и в то же время присутствует риск частичной фиксации прибыли перед наступлением выходных.







Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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