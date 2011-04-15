Рубль в хрупком равновесии

Нефтяные котировки продолжают активно расти, штурмуя отметку $61,6 по Brent. Причины этого – начавшееся в январе реальное сокращение производства в соответствии с договорённостями стран ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уже заявил, что согласованное снижение добычи на 1,2 млн барр. в сутки достаточно для балансировки рынка.

Кроме того, важную роль играет изменение позиции американского Федрезерва по кредитно-денежной политике. На текущей неделе в выступлениях членов ФРС и в опубликованном протоколе её последнего заседания звучит идея более медленного, чем ожидалось ранее, повышения процентных ставок. Это означает сохранение в мире более низкой стоимости кредитования, что способствует инвестициям, росту сырьевых активов, валют развивающихся рынков. С другой стороны, это приводит к ослаблению доллара на рынке Форекс. 11 января агрегатный индекс доллара DX снижается с 95,1 п. к 94, 8 п.

Данные факторы в совокупности выступают хорошей поддержкой для рубля. Однако есть и причины для противоположного воздействия. Вышли данные об инфляции, которая составила 4,3% в годовом выражении, что заметно выше цели ЦБ в 4%. Кроме того, с 15 января возобновятся покупки валюты Минфином по бюджетному правилу, и это заранее давит на российскую валюту. В ту же сторону действуют опасения новых санкций Конгресса США против России.

Таким образом, в условиях равновесности противодействующих факотров, в конце текущей недели вероятно сохранение котировок российской валюты в узком диапазоне 66,5- 67,5 руб/дол. и 76,5-77,5 руб/евро.







Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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