В пятницу был «протестирован» уровень 1150 пунктов по индексу РТС, но инвесторы пока не достаточно уверены в благоприятных экономических перспективах, чтобы обеспечить закрепление выше уровня «с ходу». В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядели акции Московской биржи (MOEX, +3.9%), сообщившей о росте объемов торгов в декабре на 1.5% год-к-году (что, впрочем, оказалось недостаточным, чтобы обеспечить рост оборотов по итогам года). ММК (MAGN) и АФК Система (AFKS) прибавили по 1.4%, Алроса (ALRS) – 1.0%, Лукойл (LKOH) – 0.9%, Газпром нефть (SIBN) – 0.8%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Кубаньэнерго (KUBE) подорожали на 9.3%, корпорации Квадра (TGKD) – на 6.8%, корпорации Иркут (IRKT) – на 6.0%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в незначительном минусе, фьючерсы на индексы США торгуются заметно ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы немного понизились, по азиатским индексам также наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. В Китае по итогам декабря было зафиксировано неожиданное сокращение объемов импорта и экспорта – слабые данные напомнили инвесторам о рисках, связанных с влиянием «торговых войн» на глобальную экономическую активность. Негативная реакция на статистику из КНР выразилась, в том числе, в коррекции вниз по фьючерсам на нефть Brent, которые вновь оказались ниже психологически важного уровня $60 за баррель. На валютном рынке в начале торгов возможны попытки закрепления выше уровня 67.0 по паре доллар-рубль – слабые данные по экономике КНР могут спровоцировать усиление спроса на «защитные» валюты.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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