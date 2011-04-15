Ожидаем продолжения плавного снижения курса рубля

Рынок акций РФ закончил торги в пятницу ростом. Российский рынок был скорее исключением на фоне фондовых торговых площадок США и Европы, которые снижались из-за опасений начала рецессии в США и ожидания переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле, которые пройдут в конце месяца.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний финансового (+0,94%), энергетического (+0,64%) и

потребительского (+0,62%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0,42% и закрылся на отметке 2444.45 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,56% и остановился на уровне 1148.75 пункта на фоне ослабления курса рубля к доллару и символического роста к евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на фоне явной фиксации прибыли инвесторами на рынках акций и не только после продолжительного новогоднего ралли. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России снизились на 1,20%, до 60,94 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1,14%, до 51,99 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии двигался разнонаправленно по отношению к евро и доллару США в ожидании начала покупок иностранной валюты Минфином. Пара доллар США/рубль со сроком “расчётов” завтра к завершению торговой сессии выросла на 0,16%, до 67,01 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком “расчётов” потеряла символические 0,02%, до 76,92 рубля за один евро на фоне снижения пары евро/доллар на рынке форекс после публикации данных по потребительской инфляции в Америке.

Мы по-прежнему ждем, что рубль будет оставаться под давлением до 15 января, когда, как предполагается, Минфин начнет покупки иностранной валюты.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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